Résultat des européennes à Roaillan : l'élection 2024 en direct

Le poids démographique et économique de Roaillan aux élections européennes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Roaillan mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,43% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,83%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 709 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,73%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,68%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Roaillan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,85% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.