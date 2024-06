Résultat des européennes à Roquefort : l'élection 2024 en direct

13:24 - Roquefort : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

À Roquefort, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec 47,03% de population active et une densité de population de 241 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 7,55% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,89%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 861 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,37%) et le nombre de résidences HLM (8,23% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Roquefort mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,93% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.