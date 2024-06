Résultat des européennes à Rouhling : l'élection 2024 en direct

13:24 - Tendances démographiques et électorales à Rouhling : ce qu'il faut savoir

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Rouhling montrent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,17% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 153 €/an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 609 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,12%) et le nombre de résidences HLM (24,86% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Rouhling mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,63% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.