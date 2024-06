Résultat des européennes à Roullet-Saint-Estèphe : l'élection 2024 en direct

13:08 - Les données démographiques de Roullet-Saint-Estèphe révèlent les tendances électorales

À Roullet-Saint-Estèphe, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Avec 48,57% de population active et une densité de population de 102 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,53% peut agir sur les espérances des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2116,96 € par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 525 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,09%) et le nombre de résidences HLM (2,31% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Roullet-Saint-Estèphe mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,11% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.