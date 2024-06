Résultat des européennes à Roura : l'élection 2024 en direct

09:30 - C'est le moment de voter à Roura pour les élections européennes

À Roura, le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur essentiel du scrutin européen. La guerre entre la Palestine et Israël ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient modifier les décisions que prendront les électeurs de Roura. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 53,89% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 60,16% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour.