Résultat des européennes à Rumegies : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote de Rumegies, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 749 logements pour 1 740 habitants, la densité de la commune est de 222 habitants par km². Avec 99 entreprises, Rumegies se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (12,28 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 28,1% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 46,73% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 514,61 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Finalement, à Rumegies, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Rumegies : la participation en question

L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces européennes à Rumegies. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,86% au premier tour et seulement 51,86% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 22,43% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,49% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.