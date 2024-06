Résultat des européennes à Sailly-lez-Lannoy : l'élection 2024 en direct

13:25 - Le poids démographique et économique de Sailly-lez-Lannoy aux européennes

Dans la commune de Sailly-lez-Lannoy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,79% et une densité de population de 382 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,72%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (5,93%) révèle des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,89%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,42% à Sailly-lez-Lannoy, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.