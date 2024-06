Résultat des européennes à Saint-Étienne-de-Chigny : l'élection 2024 en direct

Une autre source de doute de ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Étienne-de-Chigny, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,51% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,08% à Saint-Étienne-de-Chigny, contre 19,68% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Saint-Étienne-de-Chigny lors des européennes ?

Les sondages d'opinion prévoient une liste RN à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait le pousser à 28% à Saint-Étienne-de-Chigny, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.