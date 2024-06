13:08 - Comprendre l'électorat de Saint-Just-Malmont : un regard sur la démographie locale

Dans les rues de Saint-Just-Malmont, le scrutin est en cours. Dotée de 2 056 logements pour 4 217 habitants, la densité de la ville est de 178 hab/km². Ses 235 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 260 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 18,92 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 26,08 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 41,05% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,96%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2138,11 €/mois. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Just-Malmont affirme l'intérêt des habitants pour les idées européennes.