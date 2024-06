Résultat des européennes à Saint-Laurent-des-Arbres : l'élection 2024 en direct

Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,71% au sein de Saint-Laurent-des-Arbres (Gard). L'abstention était de 51,8% pour les européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Saint-Laurent-des-Arbres

Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Laurent-des-Arbres ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,75% au premier tour et seulement 46,33% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 2 220 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,38% avaient participé au vote. La participation était de 82,22% au second tour, c'est-à-dire 1 826 personnes. En proportion, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.