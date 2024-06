Résultat des européennes à Saint-Maurice-en-Gourgois : l'élection 2024 en direct

13:27 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Maurice-en-Gourgois : ce qu'il faut savoir

Dans la ville de Saint-Maurice-en-Gourgois, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 56 hab/km² et 48,33% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 6,69% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (23,08%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 680 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,78%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,38%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Maurice-en-Gourgois mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,91% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.