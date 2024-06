Résultat des européennes à Saint-Ouen-d'Aunis : l'élection 2024 en direct

13:27 - L'avenir européen se décide aussi à Saint-Ouen-d'Aunis

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Ouen-d'Aunis contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,15% et une densité de population de 182 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (6,28%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 565 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,66%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,64%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Ouen-d'Aunis mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,89% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.