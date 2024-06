Résultat des européennes à Saint-Ouen : l'élection 2024 en direct

13:26 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Ouen : ce qu'il faut savoir

Comment les habitants de Saint-Ouen peuvent-ils peser sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 25,09%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 162 euros par an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (28,3%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Ouen mettent en relief une diversité de qualifications, avec 48,35% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.