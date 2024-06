Résultat des européennes à Saint-Perdon : l'élection 2024 en direct

13:28 - Saint-Perdon : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel portrait faire de Saint-Perdon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 814 logements pour 1 725 habitants, la densité de la commune est de 55 hab par km². Avec 71 entreprises, Saint-Perdon offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 21,31 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 20,15 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,72% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 40,2% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 401,99 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. En résumé, à Saint-Perdon, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.