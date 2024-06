Résultat des européennes à Saint-Pierre-Quiberon : l'élection 2024 en direct

13:23 - Élections à Saint-Pierre-Quiberon : l'impact des caractéristiques démographiques

À Saint-Pierre-Quiberon, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec une densité de population de 276 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,63%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (28,6%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 325 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,92%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (17,25%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 66,83%, comme à Saint-Pierre-Quiberon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.