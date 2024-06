Résultat des européennes à Saint-Rémy-sur-Avre : l'élection 2024 en direct

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Rémy-sur-Avre : les européennes débutent

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Rémy-sur-Avre ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,19% au premier tour et seulement 60,3% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Rémy-sur-Avre cette année ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 29,28% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 27,48% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.