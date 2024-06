Résultat des européennes à Saint-Sauveur : l'élection 2024 en direct

13:28 - Saint-Sauveur et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans la commune de Saint-Sauveur, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des européennes. Avec 47,34% de population active et une densité de population de 100 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 9,44% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,9%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 641 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,52%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,49%) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Sauveur mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,25% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.