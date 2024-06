Résultat des européennes à Saint-Sernin-du-Bois : l'élection 2024 en direct

13:28 - Comprendre l'électorat de Saint-Sernin-du-Bois : un regard sur la démographie locale

Dans la ville de Saint-Sernin-du-Bois, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,63% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 128 hab par km² et 42,8% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (20,04%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 736 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,7%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,58%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Sernin-du-Bois mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,84% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.