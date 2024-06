13:28 - Saint-Victurnien : démographie, élections et perspectives d'avenir

Devant le bureau de vote de Saint-Victurnien, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 766 habitants répartis dans 890 logements, cette commune présente une densité de 82 habitants par km². Ses 84 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 18,25 % des résidents sont des enfants, et 8,67 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 30,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 44,63% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 486,29 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Saint-Victurnien incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.