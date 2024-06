Résultat des européennes à Sainte-Radegonde : l'élection 2024 en direct

13:28 - Sainte-Radegonde et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Quel impact auront les électeurs de Sainte-Radegonde sur les résultats des élections européennes ? Avec 45,73% de population active et une densité de population de 58 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 4,31% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (10,06%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 897 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,82%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,78%), témoigne d'une population instruite à Sainte-Radegonde, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.