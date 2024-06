Résultat des européennes à Serpaize : l'élection 2024 en direct

13:24 - Comment la composition démographique de Serpaize façonne les résultats électoraux ?

Quel portrait faire de Serpaize, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 2 108 habitants répartis dans 804 logements, cette commune présente une densité de 156 habitants/km². Avec 95 entreprises, Serpaize offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (95,15 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 28,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 4,96%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 36 730 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Serpaize, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.