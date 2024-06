Résultat des européennes à Sourcieux-les-Mines : l'élection 2024 en direct

13:23 - Sourcieux-les-Mines : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la ville de Sourcieux-les-Mines, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Avec 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,23%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (83,25%) met en relief l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,8%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 881 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,49%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,7%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,73%), témoigne d'une population instruite à Sourcieux-les-Mines, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.