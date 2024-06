Résultat des européennes à Éveux : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle à Éveux Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 18,97% contre 35,81% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 29,61% contre 70,39%. Le RN n'a pas plus convaincu à Éveux quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 12,36% au premier tour, contre 32,96% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Éveux, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée lors du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes élections européennes à Éveux plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 27,44% des bulletins, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 24,86% et Jordan Bardella avec 13,44%.

11:45 - Élections européennes à Éveux : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote d'Éveux, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 31,82% de cadres supérieurs pour 1 169 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 66 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 330 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (91,58 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 18,93% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,39% des familles sont des couples sans enfant. Ainsi, à Éveux, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Éveux L'étude des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 551 inscrits sur les listes électorales à Éveux, 34,33% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 49,64% il y a dix ans. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Éveux : quel sera le taux de participation ? L'abstention sera l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Éveux. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 38,93% au premier tour. Au second tour, 45,98% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Éveux cette année ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 15,77% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 12,69% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour.