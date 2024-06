En direct

19:12 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Lentilly pour ces élections européennes 2024 ? Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 5,2% à Lentilly, contre 28,73% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Lentilly, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,02% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - La liste RN favorite à Lentilly pour les européennes ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection 2024. Si à l'échelle nationale, les sondages d'intentions de vote annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 26% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Hayer à Lentilly ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,25% contre 35,54% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,92% contre 67,08%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 14,25% au premier tour, contre 34,49% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Lentilly, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Lentilly en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait trouvé plus fort que lui aux élections européennes de l'époque localement. La tête de liste RN achevait la campagne troisième, avec 16,27%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 28,73% et Yannick Jadot avec 18,36%.

11:45 - Dynamique électorale à Lentilly : une analyse socio-démographique Comment la population de Lentilly peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,49%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (67,73%) souligne le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 33,05%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (13,95%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,16%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (43,72%), témoigne d'une population instruite à Lentilly, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Lentilly Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. A l'occasion des élections européennes de 2019, sur les 2 636 inscrits sur les listes électorales à Lentilly, 42,72% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 52,65% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur le plan national, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Lentilly, 66,31% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Lentilly ? L'un des critères forts des élections européennes sera le taux d'abstention à Lentilly. La guerre aux portes de l'Europe serait en mesure d'inciter les citoyens de Lentilly (69210) à ne pas rester chez eux. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,96% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 16,81% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.