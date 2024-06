Résultat des européennes à Talloires-Montmin : l'élection 2024 en direct

13:24 - Talloires-Montmin : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les données démographiques et socio-économiques de Talloires-Montmin montrent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,45% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 97 habitants par km² et 49,05% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,68%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,48%) et le nombre de résidences HLM (4,08% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 37,76%, comme à Talloires-Montmin, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.