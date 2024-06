Résultat des européennes à Thilouze : l'élection 2024 en direct

13:28 - Thilouze et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans la commune de Thilouze, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec un taux de chômage de 7,44% et une densité de population de 49 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,92%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 567 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,72%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,11%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Thilouze mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,28% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.