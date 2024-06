Résultat des européennes à Yvré-l'Évêque : l'élection 2024 en direct

13:09 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Yvré-l'Évêque

Les données démographiques et socio-économiques d'Yvré-l'Évêque mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 8,41% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 155 habitants par km² et 40,48% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 820 € par an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 843 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,93%) et le nombre de résidences HLM (9,01% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Yvré-l'Évêque mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,54% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.