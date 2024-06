Résultat des européennes à Ahuillé : l'élection 2024 en direct

13:27 - Ahuillé : démographie, élections et perspectives d'avenir

À Ahuillé, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,64% ont plus de 60 ans. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (10,22%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 746 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,32%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,38%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ahuillé mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,29% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.