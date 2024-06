En direct

19:11 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Berthevin à la loupe à gauche En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Raphaël Glucksmann avait glané 8,37% à Saint-Berthevin, contre 31,92% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. La manne semble importante : lors du premier tour des législatives à Saint-Berthevin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,54% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (3,55% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,38% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,62% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Berthevin, entre les 31,92% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 40,85% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,35% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Berthevin avant les européennes Le nombre de votes de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Saint-Berthevin. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi s'attendre à plus de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Berthevin C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Berthevin lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,85%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 17,61%. Et elle échouait aussi au second tour avec 28,62% contre 71,38%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,41% au premier tour, contre 30,35% pour le binôme Ensemble !. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble aussi pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste Bardella finissant à la deuxième place à 14,83% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait contrecaré les plans lepénistes avec 31,92%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Berthevin Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Berthevin révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections européennes. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,91% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (86,78%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 945 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,99%) et le nombre de résidences HLM (15,9% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Berthevin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,47% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Saint-Berthevin : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Au fil des dernières années, les 7 599 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, parmi les 3 023 inscrits sur les listes électorales à Saint-Berthevin, 46,76% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 55,51% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Saint-Berthevin Ce dimanche, lors des européennes à Saint-Berthevin, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 5 796 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,56% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,48% au premier tour, soit 4 491 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,64% au premier tour et seulement 49,24% au second tour.