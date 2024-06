Résultat des européennes à Availles-en-Châtellerault : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Availles-en-Châtellerault comme dans toute la France. Avec ses 1 735 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 69 entreprises, Availles-en-Châtellerault permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (13,43 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 32,55% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 430,96 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, à Availles-en-Châtellerault, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

09:30 - C'est l'heure de voter à Availles-en-Châtellerault : l'abstention au cœur des préoccupations

Ce 9 juin, lors des européennes à Availles-en-Châtellerault, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,07% au premier tour et seulement 48,81% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Availles-en-Châtellerault ? Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 347 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 17,82% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 19,88% au second tour. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.