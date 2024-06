En direct

19:26 - Qui vont plebisciter les électeurs de la Nupes à Cenon-sur-Vienne ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 5,94% à Cenon-sur-Vienne, contre 18,36% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'il serait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des élections législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Cenon-sur-Vienne, le binôme Nupes avait en effet glané 17,02% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,24% pour Yannick Jadot, 1,94% pour Fabien Roussel et 1,38% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Cenon-sur-Vienne, entre les 18,36% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,18% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Cenon-sur-Vienne à l'issue des européennes ? À Cenon-sur-Vienne, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,42% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,51% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Cenon-sur-Vienne ? Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes est un enseignement instructif au moment du rendez-vous politique du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un joli résultat pour le RN à Cenon-sur-Vienne. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 27,18% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,51% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,2% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,41%. Avec 48,57% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,43%.

12:45 - 33,42% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Cenon-sur-Vienne Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Cenon-sur-Vienne, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, avec 33,42% des voix contre Nathalie Loiseau à 18,36% et Yannick Jadot à 12,15%.

11:45 - Dynamique électorale à Cenon-sur-Vienne : une analyse socio-démographique Dans la ville de Cenon-sur-Vienne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Avec 44,39% de population active et une densité de population de 210 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 9,29% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (89,08%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 726 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,82%) et le nombre de résidences HLM (10,99% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Cenon-sur-Vienne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,61% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Elections européennes passées à Cenon-sur-Vienne : retour sur la participation électorale Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? A l'occasion des précédentes élections européennes, 54,31% des électeurs de Cenon-sur-Vienne (Vienne) s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 44,39% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Les européennes commencent à Cenon-sur-Vienne : la participation en question À Cenon-sur-Vienne, l'une des clés des européennes sera sans aucun doute la participation. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 426 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,19% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 78,05% au second tour, c'est-à-dire 1 113 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,84% au premier tour. Au second tour, 49,58% des citoyens ont exercé leur droit de vote. La guerre aux portes de l'Europe serait susceptible de pousser les citoyens de Cenon-sur-Vienne à s'intéresser plus fortement de l'élection.