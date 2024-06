Résultat des européennes à Baillet-en-France : l'élection 2024 en direct

13:25 - Baillet-en-France : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quel portrait faire de Baillet-en-France, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 25,0% de cadres supérieurs pour 1 893 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 206 entreprises, Baillet-en-France se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 18,01 % des résidents sont des enfants, et 23,51 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,86% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 48,63% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1033,07 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Pour conclure, à Baillet-en-France, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs européens.