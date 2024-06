Résultat des européennes à Bégrolles-en-Mauges : l'élection 2024 en direct

13:23 - Bégrolles-en-Mauges aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

À Bégrolles-en-Mauges, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,12% et une densité de population de 137 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,78%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 636 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,94%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,38%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Bégrolles-en-Mauges mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,03% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.