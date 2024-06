En direct

19:07 - À Beaupréau-en-Mauges, que vont décider les supporters de la gauche ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 5,23% à Beaupréau-en-Mauges, contre 31,53% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Beaupréau-en-Mauges, le binôme Nupes avait en effet obtenu 19,98% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,17% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,57% pour Yannick Jadot, 1,56% pour Fabien Roussel et 1,88% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Beaupréau-en-Mauges, entre les 31,53% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 43,19% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,01% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour la liste RN à Beaupréau-en-Mauges ? Les sondages d'opinion dessinent une liste Jordan Bardella à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des précédentes élections européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait le porter à 27% à Beaupréau-en-Mauges, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les électeurs de Beaupréau-en-Mauges plutôt pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Beaupréau-en-Mauges lors du premier tour de la présidentielle, avec 43,19%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,71%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,25% contre 67,75%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 16,92% au premier tour, contre 35,01% pour le binôme LREM. Sur la commune de Beaupréau-en-Mauges, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au cours du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections très instructives Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Beaupréau-en-Mauges lors des précédentes élections des députés européens, avec 31,53% des suffrages. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 17,54% dans la localité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 12,6%.

11:45 - Beaupréau-en-Mauges : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et le contexte socio-économique de Beaupréau-en-Mauges déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,74% ont 60 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une voiture (87,37%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 7 773 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,77%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,97%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Beaupréau-en-Mauges mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,25% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières européennes à Beaupréau-en-Mauges Au cours des dernières années, les 24 355 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2019, lors des élections européennes, 49,41% des inscrits sur les listes électorales de Beaupréau-en-Mauges s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 40,97% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Beaupréau-en-Mauges : les européennes débutent L'un des facteurs déterminants des européennes 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention à Beaupréau-en-Mauges. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 17 462 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 22,88% étaient restés chez eux. L'abstention était de 22,18% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. L'inflation est notamment capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Beaupréau-en-Mauges .