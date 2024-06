Résultat des européennes à Bellegarde-en-Forez : l'élection 2024 en direct

13:24 - Élections européennes à Bellegarde-en-Forez : impact de la démographie et de l'économie locale

Devant le bureau de vote de Bellegarde-en-Forez, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 844 logements pour 1 991 habitants, la densité de la commune est de 104 hab par km². Ses 114 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 575 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 35 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,6 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,19% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,22%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 28 736 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Bellegarde-en-Forez, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.