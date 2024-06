Résultat des européennes à Boigny-sur-Bionne : l'élection 2024 en direct

13:23 - Démographie et politique à Boigny-sur-Bionne, un lien étroit

À Boigny-sur-Bionne, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Le taux de chômage à 8,39% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 288 habitants/km² et 45,91% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (9,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 954 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,33%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (5,54%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Boigny-sur-Bionne mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,69% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.