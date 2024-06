Résultat des européennes à Bucy-le-Long : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Bucy-le-Long comme partout en France. Dotée de 824 logements pour 1 882 habitants, la densité de la ville est de 147 habitants/km². Avec 81 entreprises, Bucy-le-Long permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,35 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 31,58% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 44,75% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 106,85 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Bucy-le-Long manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

09:30 - Les européennes débutent à Bucy-le-Long : la participation en question

À Bucy-le-Long, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement la participation. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,38% au premier tour et seulement 55,89% au second tour. Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 541 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,14% étaient restés chez eux. L'abstention était de 25,76% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.