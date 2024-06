Résultat des européennes à Callas : l'élection 2024 en direct

13:25 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Callas

Quel impact aura la population de Callas sur le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 16,67% et une densité de population de 37 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (40,71%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 700 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,5%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,68%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,68%, comme à Callas, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.