Résultat des européennes à Charbuy : l'élection 2024 en direct

13:26 - Élections à Charbuy : l'impact des caractéristiques démographiques

La composition démographique et la situation socio-économique de Charbuy façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,57% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,84%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 844 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,39%) et le nombre de résidences HLM (0,13% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Charbuy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,98% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.