Résultat des européennes à Chavenay : l'élection 2024 en direct

13:27 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chavenay

Quelle influence les habitants de Chavenay exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,84%. Le taux important de cadres, atteignant 53,85%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,56% et d'une population étrangère de 8,38% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 9,91% à Chavenay, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.