19:09 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Villepreux ? En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 29,41% à Villepreux, contre 5,97% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Villepreux, le binôme Nupes avait en effet glané 26,02% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Que vont trancher les votants de Villepreux ? La part des électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour cette élection du Parlement européen. Les sondages d'intentions de vote prédisent un Jordan Bardella à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des européennes 2019. Virtuellement, cette tendance devrait l'amener à 24% à Villepreux, soit dix points de plus également que ses 14,83% à l'échelle locale. Mais Villepreux n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les prévisions les plus précipitées.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Villepreux Dans les bureaux de vote de Villepreux, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec 15,15%, la présidente du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,98% et 20,57% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 69,76% contre 30,24% pour Le Pen au second tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 13,78%, alors que les candidats LREM réuniront 33,85% des voix. Villepreux se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, vainqueur localement avec 58,48%.

12:45 - À Villepreux, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Villepreux était composé de la liste de Jordan Bardella avec 14,83% des bulletins exprimés, troisième, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 16,88% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 29,41%, en tête sur place.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villepreux Dans la ville de Villepreux, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,2%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 31,75%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,05% et d'une population immigrée de 10,96% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,4% à Villepreux, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Villepreux Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014. L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. En 2019, lors des élections européennes, 4 023 personnes aptes à participer à une élection à Villepreux avaient participé à l'élection (soit 55,72%), contre une participation de 45,49% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Villepreux : scrutin en cours Ce dimanche, lors des européennes à Villepreux, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,6% au premier tour et seulement 50,4% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Villepreux ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,39% dans l'agglomération, à comparer avec une participation de 80,84% au premier tour, c'est-à-dire 6 333 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.