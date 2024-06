En direct

19:08 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des dernières européennes, s'était élevée à 25,9% aux Clayes-sous-Bois, contre 6,64% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 aux Clayes-sous-Bois, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,68% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,9% pour Yannick Jadot, 2,38% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella aux Clayes-sous-Bois lors des européennes ? On remarque que Les Clayes-sous-Bois fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,15% lors du vote européen et Marine Le Pen 15,98% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits des Clayes-sous-Bois plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle La commune des Clayes-sous-Bois avait opté pour Marine Le Pen à 15,98% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 31,12% et 25,9% des bulletins exprimés. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 30,56% contre 69,44%. Au premier tour des législatives, Les Clayes-sous-Bois, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 30,68%, alors que le RN sera distancé à 13,39%. Les Clayes-sous-Bois optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 52,82%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau aux Clayes-sous-Bois Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait aux Clayes-sous-Bois lors des précédentes européennes, avec 25,9% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 15,99% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 15,15%.

11:45 - Élections aux Clayes-sous-Bois : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs des Clayes-sous-Bois peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,59% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 136 euros/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 5 605 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,52% et d'une population immigrée de 15,58% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 7,0% aux Clayes-sous-Bois, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Les Clayes-sous-Bois : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Pendant les européennes 2019, sur les 5 963 inscrits sur les listes électorales aux Clayes-sous-Bois, 49,06% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 56,49% pour les élections européennes de 2014. L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes aux Clayes-sous-Bois L'une des clés du scrutin européen sera incontestablement l'abstention aux Clayes-sous-Bois. La perte de pouvoir d'achat est par exemple capable de renforcer l'engagement civique des électeurs des Clayes-sous-Bois (78340). En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 11 471 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 28,43% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 24,44% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.