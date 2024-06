En direct

19:13 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Saint-Nom-la-Bretèche pour ces élections européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 9,07% des suffrages dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 2,42% à Saint-Nom-la-Bretèche, contre 47,44% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Saint-Nom-la-Bretèche lors des européennes ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très observé. À Saint-Nom-la-Bretèche, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 10,34% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 8,81% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les inscrits de Saint-Nom-la-Bretèche plutôt pour Le Pen en 2022 Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 8,81% contre 48,61% pour Emmanuel Macron et 6,91% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 20,69% contre 79,31%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 5,61%, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 51,60% des voix. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Saint-Nom-la-Bretèche en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? À Saint-Nom-la-Bretèche, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 47,44% des voix. La gagnante était suivie de la liste de François-Xavier Bellamy avec 17,4%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 11,47%.

11:45 - Élections à Saint-Nom-la-Bretèche : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Saint-Nom-la-Bretèche peut-elle affecter les résultats des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,26%. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 54,23%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,43% et d'une population étrangère de 7,60% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,45% à Saint-Nom-la-Bretèche, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Nom-la-Bretèche ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Comment votent ordinairement les citoyens de cette agglomération ? Lors des dernières européennes, 36,12% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Nom-la-Bretèche avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 44,82% il y a 10 ans.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Saint-Nom-la-Bretèche ? L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera sans nul doute l'abstention à Saint-Nom-la-Bretèche. Les jeunes générations affichent souvent une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 84,44% des votants de l'agglomération. La participation était de 81,85% au second tour, soit 3 252 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 59,99% au premier tour. Au deuxième tour, 55,94% des électeurs ont exercé leur droit de vote.