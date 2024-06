Résultat des européennes à Clohars-Fouesnant : l'élection 2024 en direct

13:23 - Clohars-Fouesnant : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Clohars-Fouesnant mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. Avec 27% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,55%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2338,45 €/mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 077 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,77%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,94%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Clohars-Fouesnant mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,44% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.