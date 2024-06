13:28 - Analyse socio-économique de Conches-sur-Gondoire : perspectives électorales

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Conches-sur-Gondoire comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 742 habitants répartis dans 702 logements, cette commune présente une densité de 1136 hab par km². L'existence de 119 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 30 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,3 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 32,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,99% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 821,40 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Conches-sur-Gondoire, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.