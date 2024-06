Résultat des européennes à Contamine-sur-Arve : l'élection 2024 en direct

13:23 - Comprendre l'électorat de Contamine-sur-Arve : un regard sur la démographie locale

Quel impact aura la population de Contamine-sur-Arve sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,88%. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (15,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 630 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,40% et d'une population immigrée de 11,97% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Contamine-sur-Arve mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,85% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.