Résultat des européennes à Dommartin-lès-Remiremont : l'élection 2024 en direct

13:26 - Comment la composition démographique de Dommartin-lès-Remiremont façonne les résultats électoraux ?

La composition démographique et socio-économique de Dommartin-lès-Remiremont façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,91% et une densité de population de 89 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 867 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,97%) et le nombre de résidences HLM (0,12% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Dommartin-lès-Remiremont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,19% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.