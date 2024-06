En direct

19:11 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Remiremont pour ces européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait glané 5,87% à Remiremont, contre 26,52% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent score lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Remiremont, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,37% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Remiremont, entre les 26,52% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,1% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 12,78% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel score à Remiremont à l'issue des européennes ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Remiremont. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi anticiper 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Remiremont plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Remiremont lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,1%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,4%. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,22% contre 60,78%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Remiremont un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14% au premier tour, contre 51,63% pour le binôme Divers droite. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme Divers droite gagner le scrutin.

12:45 - 26,52% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Remiremont Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Avec un résultat de 21,79%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'issue des élections du Parlement européen à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 26,52% des bulletins dans l'urne.

11:45 - Remiremont : démographie et socio-économie impactent les élections européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Remiremont fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 611 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 779 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 165 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (62,42 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 462 personnes (5,99%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 841 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,47%, annonçant une situation économique fragile. Pour finir, à Remiremont, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Remiremont : quels enseignements ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. Au fil des dernières consultations démocratiques, les 7 872 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 46,74% au niveau de Remiremont, à comparer avec une participation de 41,26% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Remiremont : scrutin en cours À Remiremont, le taux de participation sera un facteur décisif des élections européennes 2024. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 31,69% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 30,93% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle est capable d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Remiremont (88200).