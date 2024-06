13:23 - Tendances démographiques et électorales à Javené : ce qu'il faut retenir

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Javené comme partout ailleurs. Avec une population de 2 165 habitants répartis dans 883 logements, cette commune présente une densité de 111 hab par km². Ses 112 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 663 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 36 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 22,35 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,96% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 746,34 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Finalement, Javené incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.