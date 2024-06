Résultat des européennes à Kunheim : l'élection 2024 en direct

13:27 - Kunheim : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Kunheim montrent des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Dans la ville, 17,14% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 28,19% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,16%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 542 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,31% et d'une population étrangère de 9,34% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Kunheim mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,83% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.